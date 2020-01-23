Пенс назвал обязанностью всех будущих поколений сохранять память о трагедии Холокоста

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Хранить память о миллионах жертв Холокоста должны все будущие поколения, нельзя допустить возрождения антисемитизма. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс, выступая на пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме.

"Память [о трагедии Холокоста] должна быть неизменной обязанностью всех поколений. Сегодня мы вспоминаем имена, лица и надежды 6 млн евреев, убитых во время Холокоста и тех, кто выжил и послужил примером для всего человечества, сегодня мы вспоминаем, что происходит, когда бессильные молят о помощи, а могущественные отказывают [им]", - сказал вице-президент.

Он подчеркнул, что международное сообщество "должно быть готово противостоять возрождению антисемитизма по всему миру". "Мы должны дать отпор государству, которое играет ведущую роль в деле распространения антисемитизма, единственному государству в мире, которое отрицает Холокост, мир должен дать отпор Исламской Республике Иран", - сказал Пенс.

"Мы собрались, чтобы исполнить священную обязанность хранить память: никогда не допускать того, чтобы память о жертвах Холокоста была забыта где-либо в мире. Сегодня мы чтим и помним память войск союзников, включая 2 млн американских солдат. Мы отдаем дань уважения героям нееврейской национальности, которые спасли бесчисленное число жизней. Они действовали в эпоху равнодушия, в эпоху страха они проявили мужество", - отметил вице-президент.

Он напомнил, что фашисты "давали польским городам немецкие названия". "План состоял в том, чтобы уничтожить польскую культуру, поэтому Освенцим получил название Аушвиц", - указал он.

Всемирный форум памяти Холокоста проходит в четверг в Иерусалиме. В нем принимают участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Германию, Италию, США и Францию.