США ввели новые визовые ограничения для иранцев

ТАСС, 23 января. Соединенные Штаты прекратили выдачу виз для граждан Ирана, целью прибытия которых в страну было участие в развитии торговли и взаимных инвестиций. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Службы иммиграции и гражданства США (US Citizenship and Immigrations Services).

Введение новых визовых ограничений для иранцев, указывается в релизе, связано с выходом Вашингтона в 2018 году из двустороннего Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах от 1955 года с Тегераном. "Граждане Ирана больше не имеют права на [получение] виз E-1 [заключается в содействии получению разрешения на работу для неграждан США с целью развития торговли и взаимных инвестиций] и E-2 [неиммиграционная виза для открытия предприятия в США, в которое владелец инвестировал значительную сумму капитала], а также на продление сроков пребывания в стране на основании договора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Ирана, которые находятся в настоящее время на территории Соединенных Штатов по визам типа E-1 и E-2, могут оставаться в стране до истечения срока действия их документов.

В октябре 2018 года США вышли из двустороннего договора с Ираном от 1955 года, объявив, что Тегеран использует Международный уголовный суд (МУС) не по назначению - в политических и пропагандистских целях. 5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом.

Президент США Дональд Трамп в 2017 году воспользовался президентскими полномочиями, чтобы запретить въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Данная мера подверглась критике со стороны многих политиков и американской общественности. Власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения этого решения.