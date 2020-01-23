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Кризис в Сирии
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Госдеп сообщил, что американцы не пропустили российского генерал-майора в Манбидж

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри назвал это "проблемами с недопущением конфликтов на земле в Манбидже"

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Россия и США сталкивались с определенными сложностями в процессе предотвращения инцидентов в ходе наземных операций своих вооруженных сил в Сирии. Такие данные изложил в четверг на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. По его словам, одна из таких сложностей заключалась в том, что из-за отсутствия взаимопонимания между сторонами американские войска в недавнем прошлом не пропустили в Манбидж автоколонну российского генерал-майора.

"В плане недопущения конфликтов. Как вы знаете, соглашения о недопущении конфликтов у нас с россиянами действуют уже годы. Они в основном касаются воздушных операций. Время от времени случались заминки, но в общем и целом [все] шло гладко", - сказал сотрудник Госдепартамента.

Как он утверждал, "были проблемы с недопущением конфликтов на земле в Манбидже". "Началось это примерно 14 месяцев тому назад, когда россияне выдвинулись в юго-восточные части этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж. Однако со всем этим разобрались по военным каналам", - заявил Джеффри.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в Сирии
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