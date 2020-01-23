Медведчук проводит первую встречу в рамках идеи работы парламентов в "нормандском формате"

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук в четверг в Париже проводит первую встречу с представителями Франции в рамках реализации идеи работы "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) на уровне парламентов для решения конфликта в Донбассе. В дискуссии принимают участие члены Сената Франции от ключевых партий, депутаты Национального собрания, представители дипломатических и деловых кругов Франции.

"У нас сегодня первая встреча, за которую я хочу выразить благодарность, что вы откликнулись на наше предложение и заинтересованы решением проблемы, которая сегодня является как внутриукраинской, так и европейской проблемой", - сказал он.

Медведчук отметил, что межпарламентское измерение сотрудничества в "нормандском формате" может способствовать урегулированию конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что особая роль в процессе установления мира отведена именно украинскому парламенту, который "неоднородно подходит к оценке минских соглашений и к вопросу мирного урегулирования". "Хотя именно от парламента Украины будет зависеть принятие нормативных актов, которые являются основой минских соглашений", - заключил Медведчук.

Еще один участник встречи, депутат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин дополнил своего коллегу, сообщив, что партия "действительно хочет провести общую парламентскую встречу для запуска межпарламентского диалога в рамках "нормандского формата" в городе Страсбург".

О заинтересованности Европы в решении конфликта на Украине высказался и представитель деловых кругов Франции, экс-президент Европейского экономического и социального комитета Анри Малосс. "На Европе лежит часть ответственности за урегулирование кризиса на Украине, поскольку ее действия также способствовали его развитию", - отметил он. Он считает, что именно Европа поставила Украину перед выбором в 2013 году - между ЕС и Россией, что и спровоцировало сложившийся в дальнейшем кризис. "Вместо того, чтобы заставлять Украину выбирать между сближением с ЕС или Россией, нужно было обсуждать трехстороннее партнерство", - подчеркнул Малосс. Он убежден, что Украине необходимо было сохранить экономические и другие отношения с Россией.

В целом Малосс назвал "блестящей идеей" "создать парламентское измерение "нормандского формата". К этому процессу, по его мнению, необходимо также подключить и гражданское общество.

Инициатива Медведчука

В декабре 2019 года Медведчук на встрече в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным высказал идею организации межпарламентского диалога в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция). Путин инициативу поддержал. В свою очередь Медведчук проинформировал, что уже достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января - начале февраля. Он также обратил внимание на тот факт, что его партия установила межпартийный контакт с "Единой Россией".

Еще в ноябре в Верховной раде было образовано межфракционное объединение "Межпарламентский диалог ради мира", целью которого является налаживание диалога между странами "нормандской четверки" "для реализации конституционного права граждан Украины на достижение мира, суверенитета и территориальной целостности страны, прекращение вооруженного противостояния, защиту законных прав, интересов и свобод граждан". Как сообщал ранее ТАСС депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Павленко, в него входят более 40 украинских депутатов из разных политических сил. Возглавил объединение Виктор Медведчук.