Премьер Баварии Зёдер посетит Москву, где планирует встретиться с Путиным

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер посетит на следующей неделе Москву, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава регионального правительства сообщил в четверг журналистам в Мюнхене.

"Визит согласован с федеральным правительством и Ангелой Меркель", - приводит его слова агентство ДПА. "Это рабочий визит", - отметил Зедер.

Встреча с Путиным, как ожидается, состоится 29 января. Баварского премьера в поездке будут сопровождать руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и глава канцелярии руководителя земельного правительства Флориан Херман. В программе - переговоры с мэром российской столицы Сергеем Собяниным, а также встреча с представителями гражданского общества.

Последний раз с Путиным в 2017 году дважды встречался предыдущий премьер Баварии Хорст Зеехофер - в Москве и на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.