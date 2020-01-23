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Brexit
Обновлено 

Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit

Ратификация этого документа со стороны ЕС будет завершена после голосования на пленарной сессии ЕП 29 января

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Комитет Европарламента по конституционным делам поддержал в четверг на экстренном заседании соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), передает корреспондент ТАСС. Ратификация этого документа со стороны ЕС будет завершена после голосования на пленарной сессии Европарламента 29 января, что позволит Соединенному Королевству покинуть сообщество 31 января.

Теги
ВеликобританияBrexit
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