Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Комитет Европарламента по конституционным делам поддержал в четверг на экстренном заседании соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), передает корреспондент ТАСС. Ратификация этого документа со стороны ЕС будет завершена после голосования на пленарной сессии Европарламента 29 января, что позволит Соединенному Королевству покинуть сообщество 31 января.