Госдеп подтвердил, что с 24 января ужесточает правила выдачи виз беременным женщинам

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Власти США с 24 января вводят новые правила выдачи виз беременным женщинам. Это следует из официального уведомления Госдепартамента, размещенного в четверг в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

"Согласно этой норме, поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком, благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа "B", - говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года заявил, что вашингтонская администрация рассматривает возможность отмены автоматического предоставления гражданства США детям, появившимся на свет на американской территории. Он пояснил, что имеет в виду прежде всего такие случаи, когда семьи из-за рубежа незаконным или законным путем специально прибывают для рождения ребенка в США, чтобы тот мог получить американское гражданство.