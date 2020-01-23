Аббас заявил, что обсудит с Путиным "сделку века" по Ближнему Востоку и выборы в Палестине

ВИФЛЕЕМ, 23 января. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в четверг выразил намерение обсудить ближневосточную "сделку века" президента США Дональда Трампа, а также проблему захвата палестинских земель и выборы в Палестине.

"Безусловно, нам необходимо обсудить ряд проблем. Я имею в виду, прежде всего, заявление Израиля об аннексии палестинских земель, возможность объявления второй части "сделки века" Трампа - как мы знаем, первую часть американцы уже обнародовали, а также вопрос проведения парламентских и президентских выборов в Государстве Палестина", - сказал он.

Одновременно Аббас поблагодарил российскую сторону за постоянную поддержку палестинской администрации и обратил внимание, что Москва никогда не упускает возможность обратить внимание мирового сообщества на проблемы палестинцев.

"Хочу поприветствовать уважаемого господина Путина, президента Российской Федерации, моего личного друга, друга всего палестинского народа, который не упускает возможности, чтобы привлечь внимание международного сообщества к палестинскому вопросу и всячески оказывает нам разностороннюю поддержку. Мы к этому очень привыкли", - сказал он.

По словам Аббаса, палестинские власти придают большое значение регулярному обмену визитами на высшем уровне, что позволяет обмениваться мнениями по всем актуальным вопросам. "Также хочу выразить вам признательность за поддержку, я имею в виду политическую, экономическую, культурную, финансовую поддержку, и поддержку в сфере безопасности, которую вы оказываете палестинцам", - сказал Аббас.

"Нельзя не поблагодарить вас за поддержку и работу, которую вы ведете в нашем непосредственном окружении. Я имею в виду арабский мир. Видим это как подтверждение того, что для Российской Федерации дела арабского мира важны, Россия всегда присутствует в арабском мире и работает над решением его проблем", - сказал он. Аббас выразил надежду, что ему удастся лично поздравить Путина с годовщиной Победы над фашизмом в мае в Москве.

"Сделка века"

В конце июня Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.

Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.