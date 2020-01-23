{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум в Давосе

Генсек ООН: ряд стран Европы хотят перезагрузить ядерную сделку с Ираном

Антониу Гутерриш считает, что это может вызвать негативную реакцию Ирана

ТАСС, 23 января. ФРГ, Франция и Великобритания планируют направить в Совет Безопасности ООН дело о нарушении Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в надежде, что это перезагрузит "ядерную сделку". С таким мнением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Гутерриш заявил, что европейские страны с большой вероятностью поднимут этот вопрос в Совбезе ООН, что может повлечь негативную реакцию Ирана. "Я думаю, что их (европейцев) намерение состоит в том, чтобы создать условия для диалога по перезагрузке (ядерной сделки), я в это верю. Но это не значит, конечно, что реакция Ирана на такой шаг не усложнит ситуацию", - сказал генеральный секретарь организации.

14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе. Основанием для этого, по мнению европейцев, является невыполнение Ираном своих обязательств.

Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия будет фактически означать конец действия ядерной сделки.

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Тегерана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.

Теги
Форум в Давосе
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Медведчук обсудит с представителями МИД Франции парламентскую встречу по Украине
Также по инициативе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" идут переговоры с депутатами из Франции, ФРГ и России для организации встречи в Страсбурге - "парламентского измерения "нормандского формата"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС