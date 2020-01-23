Генсек ООН: ряд стран Европы хотят перезагрузить ядерную сделку с Ираном

ТАСС, 23 января. ФРГ, Франция и Великобритания планируют направить в Совет Безопасности ООН дело о нарушении Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в надежде, что это перезагрузит "ядерную сделку". С таким мнением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Гутерриш заявил, что европейские страны с большой вероятностью поднимут этот вопрос в Совбезе ООН, что может повлечь негативную реакцию Ирана. "Я думаю, что их (европейцев) намерение состоит в том, чтобы создать условия для диалога по перезагрузке (ядерной сделки), я в это верю. Но это не значит, конечно, что реакция Ирана на такой шаг не усложнит ситуацию", - сказал генеральный секретарь организации.

14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе. Основанием для этого, по мнению европейцев, является невыполнение Ираном своих обязательств.

Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия будет фактически означать конец действия ядерной сделки.

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Тегерана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.