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МИД Британии ждет от России деталей по поводу предложения провести саммит "пятерки" СБ ООН

Ранее Владимир Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам

ЛОНДОН, 23 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Власти Великобритании ждут дополнительных деталей от Москвы по поводу предложения президента РФ Владимира Путина провести в 2020 году саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в МИД Соединенного Королевства.

"Мы ждем дальнейших деталей от российского правительства по этому предложению", - сказала корреспонденту ТАСС представитель Форин оффиса.

Ранее в четверг глава российского государства, выступая на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам. По его мнению, пример для сохранения мира могут и должны подать страны - основательницы Организации Объединенных Наций - пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Путин сообщил об обсуждении такой идеи с некоторыми коллегами и уже последовавшей положительной реакции.

Российский лидер считает, что саммит можно провести в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Он заверил, что Россия готова к такому серьезному разговору и намерена, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". Путин считает важным и символичным проведение встречи в 2020 году, когда отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, не уточнил, когда именно Москва направит в страны "пятерки" предложение о проведении саммита.

Теги
ВеликобританияРоссия
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