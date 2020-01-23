Замглавы МИД РФ по телефону обсудил с первым замглавы Госдепа США корейское урегулирование

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в четверг обсудил по телефону с недавно назначенным на пост первого заместителя госсекретаря США Стивеном Бигэном урегулирование на Корейском полуострове, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались последние события вокруг Корейского полуострова и возможные шаги заинтересованных сторон, направленные на продвижение процесса политико-дипломатического урегулирования проблем субрегиона, - отметили в министерстве. - Подчеркнута важность поддержания плотной координации по данному вопросу со всеми вовлеченными партнерами".

20 декабря 2019 года Конгресс США одобрил кандидатуру Бигэна на пост первого заместителя госсекретаря США. На этом посту он заменил Джона Салливана, который стал главой американского диппредставительства в Москве. При этом Бигэн останется спецпредставителем по КНДР, которым он стал в апреле 2018 года, и в этом качестве совершил визит в Москву в апреле 2019 года.

В августе прошлого года Бигэна называли одним из наиболее вероятных кандидатов на должность посла США в Москве, однако он заявил, что не заинтересован в должности, так как хочет сосредоточиться на проблеме денуклеаризации Корейского полуострова.