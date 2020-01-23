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В Белом доме заявили, что "серьезно относятся" к сообщениям о взломе телефона Безоса

Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли назвал Саудовскую Аравию важным партнером США

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Администрация США серьезно относится к сообщениям о предполагаемой причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда к взлому мобильного телефона главы компании Amazon Джеффа Безоса. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли, чьи слова приводит пресс-пул Белого дома.

"Саудовская Аравия, безусловно, важный партнер (США). Я в курсе сообщений (о взломе). Больше информации у меня нет. Конечно, мы воспринимаем эту ситуацию серьезно", - сказал Гидли.

21 января газета The Guardian выступила с утверждением, что телефон Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему, судя по всему, послал наследный принц. Шпионская программа могла быть загружена на телефон Безоса в мае 2018 года через видеофайл, который принц якобы прислал ему через приложение WhatsApp. В течение нескольких часов после этого с телефона главы Amazon был скачан значительный объем файлов.

В марте прошлого года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии. Спустя несколько месяцев смс-сообщения Безоса и его фотографии с любовницей попали в распоряжение таблоида The National Enquirer. Мотивацию хакеров де Бекер объяснил желанием Эр-Рияда навредить Безосу, когда принадлежащая ему газета The Washington Post начала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

Теги
СШАСаудовская Аравия
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