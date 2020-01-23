Помпео заявил о готовности остаться госсекретарем США в случае переизбрания Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео сочтет за честь предложение остаться на посту главы внешнеполитического ведомства, если таковое поступит ему от Дональда Трампа в случае переизбрания на пост президента страны. Соответствующее заявление руководитель американского внешнеполитического ведомства сделал в интервью в режиме телеконференции расположенной в Орландо (штат Флорида) радиостанции WFLA, текст распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

Госсекретарю был задан вопрос, даст ли он согласие, если Трамп в случае свое переизбрания президентом США в ноябре предложит ему остаться во главе внешнеполитического ведомства страны. "Я не занимаюсь много гипотезами, но для меня огромная честь служить ему (президенту США - прим. ТАСС). Я последовательно говорю о том, что считаю для себя честью саму возможность быть госсекретарем, пока президент Трамп желает этого", - ответил Помпео.

Слухи о том, что Помпео может баллотироваться в Сенат Конгресса США от штата Канзас, ходят в Вашингтоне уже давно. Сам Помпео ранее это отрицал. Как информировала в конце декабря прошлого года газета "Вашингтон пост", в окружении госсекретаря утверждают, что окончательное решение по этому вопросу он не принял, а время у него еще есть: регистрация кандидатов завершится только в июне этого года. Трамп ранее заявлял, что Помпео "нравится то, что он делает" на посту госсекретаря, но если возникнет угроза того, что республиканцы могут потерять на выборах 2020 года место сенатора от Канзаса, то Помпео может выдвинуть свою кандидатуру и "победить с огромным перевесом".