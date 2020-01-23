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Кризис на Украине

Медведчук заявил, что политика Зеленского отдаляет новый саммит "нормандской четверки"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" призвал приступить к выполнению договоренностей, которые достигнуты на саммите в Париже

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Встреча лидеров стран "нормандской четверки" может быть отложена на более поздний срок, если президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не приступят к выполнению договоренностей, которые достигнуты на саммите в Париже. Об этом заявил корреспонденту ТАСС председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Если украинская власть в лице господина Зеленского будет продолжать так реализовывать договоренности, достигнутые 9 декабря, то вряд ли эта встреча состоится в намеченные сроки", - отметил он после встречи с французскими парламентариями в четверг в здании Сената Франции.

Политик указал, что практически все решения, закрепленные в итоговом коммюнике парижского саммита, не получили продолжения в виде действий с украинской стороны, за исключением обмена пленными. "Да, люди вернулись домой, проведен крупный обмен, но дальше, к сожалению, продвижения нет. Огонь так и не прекращен, имплементация "формулы Штайнмайера" в законодательстве не произошла", - уточнил Медведчук.

Председатель политсовета партии добавил, что сейчас представители команды Зеленского предлагают изменить пять пунктов минских соглашений, в то время как против любых изменений ранее подписанных договоренностей выступает Россия. "Кто-то говорит: какое разведение сил? А этот кто-то - господин, который занимает должность министра обороны Украины. "Они должны разоружиться!" - хорошая идея, я тоже считаю, что все должны разоружиться, только для этого нужно выполнить пункты минских соглашений, которые могут привести к миру", - рассказал он.

"Если такая позиция сохранится в команде Зеленского и у самого президента, то, конечно же, мы не сдвинемся с места, и все это будет в том же состоянии, что, к сожалению, было при [бывшем президенте Украины Петре] Порошенко", - заключил Медведчук.

Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции, после трехлетнего перерыва, прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, также они выступили за разведение сил на отдельных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса. Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском формате" уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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Кризис на Украине
Медведчук обсудит с представителями МИД Франции парламентскую встречу по Украине
Также по инициативе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" идут переговоры с депутатами из Франции, ФРГ и России для организации встречи в Страсбурге - "парламентского измерения "нормандского формата"
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