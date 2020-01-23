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Представитель КНДР впервые примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Глава форума Вольфганг Ишингер сообщил, что приедет заместитель главы северокорейского МИД Ким Сон Ген

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. КНДР впервые направит представителя правительства на предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщил в четверг глава форума Вольфганг Ишингер агентству DPA.

По его словам, в Мюнхен приедет заместитель главы МИД КНДР Ким Сон Ген. "Я считаю, что если КНДР и Республика Корея ведут переговоры о разрядке и даже (президент США Дональд) Трамп лично встречается с северокорейским руководителем, то такое решение не может быть ошибкой", - полагает Ишингер. Он напомнил, что Германия поддерживает дипломатические отношения с Пхеньяном.

Кроме того, по его словам, на конференции ожидают министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, госсекретаря США Майкла Помпео, министра обороны США Марка Эспера и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. "Интерес к конференции велик как никогда", - констатировал Ишингер.

Мюнхенская конференция пройдет 14-16 февраля. Всего организаторы ожидают как минимум 18 глав государств и правительств и около 70 министров иностранных дел и обороны.

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КНДРГермания
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