Мадуро назвал "клоунадой" самопровозглашение Гуайдо президентом Венесуэлы

КАРАКАС, 23 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "клоунадой" процесс самопровозглашения лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой Боливарианской Республики, которое произошло год назад, 23 января 2019 года.

"Тогда, 23 января 2019 года, началась самая большая клоунада, которая когда-либо происходила в Венесуэле или мире - попытка провозгласить себя президентом", - сказал Мадуро во время выступления в четверг в Каракасе, которое транслируется по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы отметил, что оппозиционеры принесли "угрозы миру, суверенитету и независимости [Венесуэлы]".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.