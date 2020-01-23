В ООН поддержали инициативу Путина по проведению саммита постоянных членов Совбеза

ООН, 23 января. /ТАСС/. ООН поддерживает инициативу президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по мировым проблемам. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы приветствуем диалог между странами - членами организации, - сказал он. - Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН".

Выступая на Всемирном форум памяти Холокоста, Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам "в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам". По его словам, Москва готова "к такому серьезному разговору" и намерена не откладывая направить соответствующие послания лидерам.