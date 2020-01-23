Соседние с Ливией страны призвали к обеспечению независимости республики

РАБАТ, 24 января. /ТАСС/. Соседние с Ливией государства выступают за обеспечение безопасности в этой стране. Об этом говорится в опубликованном в четверг вечером итоговом коммюнике встречи руководителей внешнеполитических ведомств приграничных с Ливией стран, которая прошла в столице Алжира. Она была созвана по инициативе президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

"Мы выступаем за обеспечение безопасности, независимости и территориальной целостности Ливии. Иностранное вмешательство в Ливию лишь усугубит кризис в стране, сделав его более сложным", - отмечается в заявлении. Главы МИД отметили "необходимость для всех ливийских сторон продолжать придерживаться режима прекращения огня".

Они призвали ливийские стороны "включиться в процесс мирного урегулирования кризиса, исключая военное решение и иностранное вмешательство, в том числе использование милиций и наемников". Участники встречи в столице Алжира высказались за "организацию в Ливии прозрачных выборов, которые бы отвечали чаяниям ливийского народа и сохранили независимость Ливии, ее единство, суверенитет над всей территорией".

Во встрече в Алжире приняли участие главы МИД или представители внешнеполитических ведомств Алжира, Египта, Нигера, Судана, Туниса, Чада, а также Мали, которая испытывает на себе негативные последствия ливийского кризиса. Алжир на протяжении последних лет регулярно выступает с инициативами, нацеленными на политическое урегулирование кризиса в Ливии.

Перед участниками встречи также выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, рассказавший о результатах недавно прошедшей в Берлине конференции по Ливии. В итоговом документе берлинской конференции, состоявшейся 19 января, ее участники, включая РФ, призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.