Канада может принять дополнительные меры по защите от коронавируса

ОТТАВА, 24 января. /ТАСС/. Власти Канады могут принять дополнительные меры защиты в связи с распространением пневмонии нового типа. Об этом в четверг заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Очевидно, что мы воспринимаем эту проблему с коронавирусом очень серьезно, - сказал он. - Конечно, мы рассматриваем дополнительные меры, которые должны быть приняты для безопасности канадцев и предотвращения распространения этого вируса". Трюдо не уточнил, о каких мерах может идти речь.

Ранее в Минздраве Канады сообщили о введении новых мер по контролю за пассажирами из китайских городов в канадских международных аэропортах в Торонто (провинция Онтарио), Монреале (провинция Квебек) и Ванкувере (провинция Британская Колумбия) в связи с распространением в КНР пневмонии нового типа. В частности, в аэропортах уже информируют приезжих из китайских городов о необходимости сообщать таможенникам о возможных проявлениях у них симптомов гриппа. Также в электронные анкеты для всех прибывающих пассажиров добавят вопросы, касающиеся их самочувствия.

По данным канадского министра здравоохранения Патрисии Хайду, в настоящее время в Канаде "пять или шесть человек" проверяют на заражение коронавирусом, но подтвержденных случаев заболевания в стране еще нет.

Число подтвержденных случаев заболевания людей пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в Китае в четверг до 644 человек, количество летальных исходов выросло до 18.

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Вьетнаме (два), Республике Корея, Сингапуре, США и Японии (по одному заболевшему). Ряд подозрительных случаев проверяется в разных странах.