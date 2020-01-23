КНДР официально подтвердила назначение Ли Сон Гвона новым главой МИД

ПХЕНЬЯН, 24 января. /ТАСС/. КНДР подтвердила информацию о назначении министром иностранных дел страны Ли Сон Гвона, который ранее возглавлял Комитет за мирное объединение Родины. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ли Сон Гвон в качестве нового главы МИД КНДР принял участие в традиционном приеме, который внешнеполитическое ведомство народной республики проводит в преддверии Нового года по лунному календарю.

"По случаю Нового года по лунному календарю 23 января министерство иностранных дел провело торжественный прием для дипломатических миссий иностранных государств, - отмечается в сообщении ЦТАК. - В мероприятии приняли участие глава МИД КНДР Ли Сон Гвон и другие сотрудники внешнеполитического ведомства".

Ранее 19 января дипломатические источники в Пхеньяне сообщили ТАСС об отставке министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и о назначении на этот пост бывшего главы Комитета за мирное объединение Родины Ли Сон Гвона. Ли Ён Хо возглавлял министерство с 2016 года, а всего проработал на внешнеполитическом поприще 38 лет. Ли Сон Гвон сделал карьеру в оборонном ведомстве народной республики, в последние годы он представлял КНДР на переговорах по различным проектам сотрудничества с Южной Кореей.