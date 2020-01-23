Трамп намерен обнародовать план ближневосточного урегулирования до 28 января

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен обнародовать американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта до визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон 28 января. Слова американского лидера приводит в четверг пресс-пул Белого дома.

"Возможно, мы обнародуем его за какое-то время до этого", - подчеркнул Трамп, говоря о визите Нетаньяху.

Он также добавил, что власти США обсуждали план урегулирования с палестинцами и планируют сделать это снова через какое-то время.