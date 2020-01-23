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Палестино-израильский конфликт
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Трамп намерен обнародовать план ближневосточного урегулирования до 28 января

Власти США ранее обсуждали план урегулирования с палестинцами, отметил глава Белого дома
Президент США Дональд Трамп AP Photo
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен обнародовать американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта до визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон 28 января. Слова американского лидера приводит в четверг пресс-пул Белого дома.

"Возможно, мы обнародуем его за какое-то время до этого", - подчеркнул Трамп, говоря о визите Нетаньяху.

Он также добавил, что власти США обсуждали план урегулирования с палестинцами и планируют сделать это снова через какое-то время.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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