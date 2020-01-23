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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро пригласил наблюдателей от ООН и ЕС на парламентские выборы в Венесуэле

Ранее президент Венесуэлы заявлял, что к работе на выборах в Национальную ассамблею не будут допущены наблюдатели от Организации американских государств

ТАСС, 24 января. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил ООН, Евросоюзу и ряду стран Латинской Америки прислать наблюдателей на парламентские выборы, которые пройдут в республике в этом году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Венесуэлы.

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"Николас Мадуро предложил генеральному секретарю ООН послать в Венесуэлу делегацию международных наблюдателей в связи с парламентскими выборами, которые пройдут в 2020 году", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, Мадуро также пригласил "правительства Мексики, Аргентины, Панамы и руководство ЕС принять участие в новых выборах".

Ранее Мадуро заявлял, что к работе на выборах в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Венесуэлы не будут допущены наблюдатели от Организации американских государств (ОАГ).

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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