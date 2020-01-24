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МИД КНР: Китай поддерживает предложение РФ о проведении саммита постоянных членов СБ ООН

Мультилатерализм и роль Организации Объединенных Наций сталкиваются с очевидными вызовами, отметили в ведомстве

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Китай поддерживает инициативу российского президента Владимира Путина о проведении в 2020 году саммита лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"В настоящее время очевидно возрастает нестабильность и неопределенность в международных вопросах, а мультилатерализм и роль Организации Объединенных Наций сталкиваются с очевидными вызовами, - говорится в сообщении. - Китайская сторона поддерживает инициативу России относительно проведения саммита на высшем уровне государств - постоянных членов СБ ООН и готова поддерживать связь и координировать свои действия с Россией и другими постоянными членами Совбеза".

В четверг президент РФ предложил, выступая на Всемирном форум памяти Холокоста, провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам. По его мнению, страны - основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира.

Российский лидер считает, что саммит можно провести в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Он заверил, что Россия готова к такому серьезному разговору и намерена, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". Путин считает важным и символичным проведение встречи в 2020 году, когда отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и основания ООН.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАВеликобританияРоссияКитайФранция
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