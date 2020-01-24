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В доме главы Конституционного суда Армении проходит обыск

Граира Товмасяна обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, которые по неосторожности привели к тяжким последствиям

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Специальная следственная служба (ССС) Армении проводит обыск в квартире председателя Конституционного суда (КС) республики Граира Товмасяна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в пятницу адвокат Товмасяна Амрам Макинян.

"В настоящий момент в квартире главы Конституционного суда Граира Товмасяна Следственная служба производит обыск. После завершения обыска адвокатская команда Товмасяна сделает заявление", - написал он.

Товмасян был избран членом КС, а потом его главой в марте 2018 года. До этого он возглавлял администрацию парламента, а с 2010 по 2013 годы был министром юстиции. Правящий блок Армении неоднократно заявлял, что Товмасян является сторонником прежних властей и не может быть объективен в своей деятельности. Критика в его адрес усилилась после того, как он принял решение обратиться в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию по делу экс-главы страны Роберта Кочаряна.

Товмасян обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, которые по неосторожности привели к тяжким последствиям. В декабре 2019 года ССС Армении избрала в качестве меры пресечения в отношении Товмасяна подписку о невыезде.

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Армения
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