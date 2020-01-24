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Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов

В российском посольстве сообщили, что не получали никакой официальной информации о выдвинутых обвинениях
Описание
© REUTERS/Impact Press Group, архив

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Об этом в пятницу болгарское ведомство сообщило на своем сайте.

"Главный прокурор Иван Гешев сообщил министру иностранных дел о собранных доказательствах о проведенной разведывательной деятельности на территории страны двумя иностранными гражданами, пользующимися дипломатической неприкосновенностью", - говорится в сообщении прокуратуры.

Вместе с тем, как сообщил ТАСС посол России в Софии Анатолий Макаров, официально российское дипломатическое ведомство не получало никакой информации о выдвинутых обвинениях.

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БолгарияРоссия
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