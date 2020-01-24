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Глава КС Армении считает, что подвергается политическому преследованию

Ранее стало известно, что у Грайра Товмасяна в квартире прошли обыски

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Глава Конституционного суда (КС) Армении Грайр Товмасян, в квартире которого Специальная следственная служба в пятницу утром произвела обыск, считает, что подвергается политическому преследованию со стороны властей. Об этом он заявил журналистам после завершения обыска.

"Хочу подчеркнуть, что власти решают единственную задачу - избавиться от меня как главы КС. Дело это, конечно же, политическое. Я до сих пор молчал, поскольку мне дорог имидж страны", - отметил он.

В пятницу утром следователи произвели обыск в квартире главы КС Грайра Товмасяна. Его адвокаты заявили, что следствие не предоставило Товмасяну и его защите соответствующей судебной санкции.

Товмасян был избран членом КС, а потом его главой в марте 2018 года. До этого он возглавлял администрацию парламента, а с 2010 по 2013 гг. был министром юстиции. Правящий блок Армении неоднократно заявлял, что Товмасян является сторонником прежних властей и не может быть объективен в своей деятельности. Критика в его адрес усилилась после того, как он принял решение обратиться в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию по делу экс-главы страны Роберта Кочаряна.

Товмасян обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, которые по неосторожности привели к тяжким последствиям. С декабря 2019 года Товмасян находится под подпиской о невыезде.

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Армения
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