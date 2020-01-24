Лукашенко заявил, что Минск может ответить на закрытие российского рынка продуктов питания

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Белоруссия может ответить на необоснованное, с точки зрения Минска, закрытие доступа на российский рынок продуктов питания для поставщиков из республики. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Шклов (Могилевская область).

"Мы уже сегодня особо не страдаем, что они [российская сторона] закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя".

Лукашенко заявил, что готова к нормальным и дружеским отношениям с Россией, возникающие проблемы по некоторым вопросам могут быть разрешены на основе равноправия. "Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не играет "в какие-то игры". "Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям", - заявил он.

"Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях", - считает белорусский президент.

При этом он пояснил, Белоруссия не требует от России сложить потенциалы двух государств и поделить их наполовину. "Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся", - заявил президент Лукашенко.

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