Посол США был вызван в МИД Британии из-за отклоненного Вашингтоном запроса на экстрадицию

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Посол США в Великобритании Вуди Джонсон был вызван в МИД Соединенного Королевства в связи с решением Вашингтона отклонить запрос Лондона об экстрадиции американки Энн Сакулас. Она обвиняется в Великобритании в причинении смерти в результате неосторожного управления автомобилем.

"Я вызвал ранее посла США, чтобы выразить ему разочарование правительства по поводу этого решения, - говорится в распространенном в пятницу заявлении главы Форин оффиса Доминика Рааба. - Мы полагаем, что это равносильно отказу в осуществлении правосудия, и считаем, что Энн Сакулас должна вернуться в Великобританию".

"Сейчас мы срочно рассматриваем имеющиеся у нас варианты. Я также объяснил, что Великобритания действовала бы иначе, если бы это был британский дипломат, работающий в США", - заверил Рааб.

"Я подчеркнул, что работа по повышению безопасности дорожного движения на базе Кроутон и вокруг нее должна быть продолжена и что необходимо решить вопрос, защищены ли от уголовного преследования члены семей тех, кто работает на базе ВВС Кроутон", - добавил глава Форин оффиса.

Дипломатический скандал, попытки разрешить который предпринимали президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, разгорелся в прошлом году после того, как 27 августа в британском графстве Нортгемптоншир разбился на мотоцикле 19-летний британец Гарри Данн. Он столкнулся со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого находилась американка. По информации британских СМИ, ее супруг был сотрудником разведслужб, работавшим на британской авиабазе Кроутон в Нортгемптоншире.

Подозреваемая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства. Впоследствии уже в США она вновь встретилась с сотрудниками британской полиции и даже признала свою вину, однако добровольно возвращаться в Великобританию, где ей грозит тюремный срок, отказалась. Лондон направил запрос об экстрадиции Сакулас 10 января (соглашение об экстрадиции между двумя странами было заключено в 2003 году). При этом Госдепартамент США настаивает на том, что Сакулас не может быть выдана британским властям, так как, находясь в Соединенном Королевстве, она имела дипломатический иммунитет.