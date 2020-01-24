В Норвегии объявили состав нового правительства

ХЕЛЬСИНКИ, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг представила в пятницу состав нового кабинета министров после выхода из него правой Партии прогресса. Список размещен на сайте правительства страны.

Свои посты сохранили семь членов прежнего кабмина. Среди них сама Сульберг, глава МИД Ине Эриксен Сёрейде и министр обороны Франк Бакке-Йенсен.

В правительстве появилось семь новых лиц. Так, министром нефти и энергетики стала Тина Бру, министром транспорта и коммуникаций - Кнут Арильд Харейде, министром по вопросам цифровизации - Линда Хофстад Хеллеланн. Шесть человек остались в кабинете, но поменяли должности. В частности, Ян Туре Саннер, ранее возглавлявший Минобразования, назначен новым министром финансов, а Моника Мэланн теперь будет руководить Минюстом.

20 января правая Партия прогресса сообщила, что выходит из правительства. Ее лидер Сив Йенсен, возглавлявшая ранее Минфин, при этом указала, что поддерживает Сульберг на посту премьера.

Кризис разразился из-за решения кабмина вернуть в страну из Сирии норвежскую жену боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которая, как считают эксперты, может представлять угрозу безопасности королевства, и ее двоих детей, один из которых тяжело болен. Это решение было принято вопреки желанию Партии прогресса.

После демарша Партии прогресса в правительстве Норвегии остались консервативная "Хёйре", либеральная "Венстре", а также Христианская народная партия. Если хотя бы один из младших партнеров по коалиции (все партии, кроме "Хёйре") решает выйти из нее, формируется кабинет парламентского меньшинства. Конституция страны не позволяет проводить досрочные парламентские выборы. Ближайшие всеобщие выборы состоятся в 2021 году.