МИД Франции считает, что дело россиянина Винника не входит в его компетенцию

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Французское внешнеполитическое ведомство считает, что дело россиянина Александра Винника, экстрадированного из Греции во Францию, относится исключительно к компетенции юстиции. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Франции, отвечая в ходе брифинга на вопрос ТАСС.

"Речь идет о текущей юридической процедуре, - сказал дипломат. - Поэтому мы рекомендуем обратиться к представителям юстиции".

Как сообщил в пятницу ТАСС адвокат россиянина Тимофей Мусатов, суд Франции проведет заседание по делу Александра Винника 28 января. В свою очередь французский адвокат Винника Ариан Зимра заявила ТАСС, что крайне обеспокоена состоянием его физического и психологического здоровья. По ее словам, россиянин морально и физически истощен, он продолжает голодовку. Как сообщила Зимра, Винник сейчас находится в специальном отделении больницы Hotel Dieu.

19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение в Госсовете. Однако 10 января пленум Госсовета отверг все доводы защиты Винника, которая требовала отменить как нарушающее права человека решение министра юстиции Греции. Пленум отвел защите вместо положенных 60 дней время до середины дня 16 января на предоставление дополнительных документов. Защите с трудом удалось их подать.

23 января Госсовет объявил, что отвергает жалобы и подтверждает решение министра юстиции Греции об экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. После этого тюремные власти забрали Винника из больницы и вывезли без информирования адвокатов в неизвестном направлении. Как стало известно адвокату россиянина Зои Константопулу, Александр Винник был экстрадирован во Францию.