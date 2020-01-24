Экс-глава МВД Болгарии считает обвинения в адрес российских дипломатов "нелепыми"

СОФИЯ, 24 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Председатель партии "Альтернатива болгарского возрождения" и бывший министр внутренних дел страны Румен Петков удивлен обвинениями в адрес российских дипломатов, которые им предъявила прокуратура Болгарии. В пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС Петков определил их как "нелепые и парадоксальные".

"Выдвинутые в адрес российских дипломатов обвинения нелепы и парадоксальны. Интересоваться законодательством о порядке выборов в государстве - абсолютно нормальная практика для дипломата, его работа. Вопросы о проведении выборов в стране естественны, если кто-то боится на них отвечать, значит он боится того, что другое государство узнает о безобразиях, которые происходят на выборах в Болгарии, но это уже другой вопрос", - считает Петков.

Политик подчеркнул, что и обвинение в шпионаже в области энергетики тоже не выглядит логичным. "Абсолютно нормально, когда российский дипломат интересуется энергетическими проектами Болгарии и их перспективами, основное сотрудничество между нашими странами проходит именно в этой области. При таком подходе можно требовать закрытие болгаро-американской комиссии по стратегическому партнерству, потому что коллег из США интересует болгарская энергетика, только она", - отметил он.

Петков призвал нового главного прокурора Болгарии Ивана Гешевы быть более внимательным в работе, "чтобы не быть смешным".

"Мне кажется, что все происходящее имеет непосредственное отношение к вотуму недоверия правительству страны, который рассматривает парламент (в связи с провалом правительства в области охраны окружающей среды и проблемами с водоснабжением - прим. ТАСС). Вероятно, кому-то потребовалось переключить внимание с вотума недоверия на шпионский скандал и начать комментировать поведение "русских шпионов" в Болгарии. Болгарские политики забывают принцип о зеркальном ответе, о том, что если российских дипломатов выдворят из Болгарии, то и их болгарские коллеги, очень почтенные люди, будут вынуждены покинуть Москву, их профессиональная карьера будет разбита", - заключил болгарский политик.

Ранее в пятницу прокуратура Болгарии объявила на своем сайте о начатых досудебных расследованиях в отношении двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Прокуратура заявляет, что сферой их незаконной деятельности были выборы и энергетическая сфера. В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях уголовное производство против двух российских граждан остановлено, при этом прокуратура утверждает, что есть основания для их привлечения в качестве обвиняемых. Как заявила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева, власти страны намерены объявить этих российских дипломатов персонами нон грата.