СМИ: Индия второй раз за неделю испытала ракету К-4 для подводных лодок

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Индия провела в пятницу успешные испытания баллистической ракеты для подводных лодок К-4. Как сообщает информационное агентство PTI, испытания прошли в Бенгальском заливе в районе порта Вишакхапатнам.

Это уже вторые испытания такой ракеты за последние дни, предыдущие состоялись 19 января в этом же районе - у побережья штата Андхра-Прадеш. Ракета была запущена с подводной платформы. Других подробностей испытаний не сообщается.

K-4 - баллистическая ракета средней дальности, способная нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Ее разрабатывает индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) для атомных подводных лодок класса "Арихант" (проект индийских атомных стратегических подводных лодок). Максимальная дальность полета ракеты - 3500 км.