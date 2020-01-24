Оппозиционный журналист в Черногории сообщил о задержании полицией за пост в Facebook

БЕЛГРАД, 24 января. /ТАСС/. Полиция Черногории задержала в пятницу журналиста и политолога Игора Дамьяновича. Как сообщил ТАСС сам Дамьянович, он был задержан на несколько часов из-за публикации в Facebook .

"Полицейские ворвались в мой дом и на глазах семьи и соседей затолкали меня в машину и отвезли в полицейский участок без объяснения причин. Позже оказалось, что причиной задержания стал пост в Facebook, на который пожаловался полиции мой собеседник в интернете", - сообщил Дамьянович. По мнению журналиста, задержание было противоправным, в этой связи он со своим адвокатом готовит жалобу в суд.

Адвокат журналиста Даргослав Любицанович сообщил порталу IN4S, что в ходе задержания политолога были грубо нарушены процессуальные нормы. "Грубейшим фактом, указывающим на злоупотребление со стороны властей, является то, что Дамьянович не был вызван в соответствии с законом, а принудительно доставлен в полицию. Он был лишен свободы в своем доме без предварительного вызова, тогда как принудительные меры применяются только в случае, если человек скрывается от полиции или не отвечает на повестки", - сообщил адвокат, добавив, что в документе о задержании отсутствует номер возбужденного дела, что указывает на его "неофициальный характер".

"Речь идет о запугивании путем использования государственного репрессивного аппарата. Дело еще яснее, когда оказывается, что предварительным поводом задержания является банальная переписка в "Фейсбуке", - отметил Любицанович.

Спорный закон о свободе веры

Дамьянович является автором оппозиционного черногорского портала IN4S, а также колумнистом портала "Балканист". Ранее в комментарии ТАСС он назвал происходящие в Черногории события вокруг Сербской православной церкви "антидемократическими" и "навязанными Америкой".

Ранее черногорская полиция задержала двух главных редакторов оппозиционных черногорских порталов "Борба" и IN4S Дражена Живковича и Гойко Райчевича по обвинению в "распространении паники". Комментируя ситуацию, Райчевич назвал свое задержание "сговором полиции, прокуратуры и суда, который был скоординирован американским посольством".

Порталы IN4S и "Борба" активно освещают кризис, связанный с принятием спорного закона о свободе вероисповедания в Черногории. С конца декабря в стране не стихают массовые народные протесты, связанные с принятием 27 декабря прошлого года этого документа. Верующие дважды в неделю проводят в городах по всей стране протестные богослужения. Аналогичные акции проходят в соседних Сербии и Республике Сербской.

"Черногорский томос"

Президент Черногории обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

11 декабря прошлого года в Белграде покушению подверглись видный общественный деятель Миодраг Дака Давидович и епископ Будванско-Никшичский Иоанникий, которые активно противостоят стремлению черногорских властей создать в стране раскольническую "Черногорскую православную церковь" по украинскому сценарию. В результате покушения Давидович был ранен.