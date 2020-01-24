{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры о перемирии в Ливии
Обновлено 

Меркель: в Ливии происходят нарушения перемирия, но интенсивность боев снизилась

Канцлер Германии заявила, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар не подписывал берлинское соглашение, он согласился с перемирием и назвал участников комиссии "пять плюс пять" со своей стороны

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Германия фиксирует нарушения режима прекращения огня в Ливии, но интенсивность боевых столкновений снизилась со времени проведения берлинской конференции, а также благодаря усилиям России и Турции. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Бесспорно, отдельные нарушения имели место, но в целом интенсивность военных акций со времени конференции и раньше, когда Россия и Турция договорились о перемирии, значительно снизилась", - констатировала она. Меркель призвала как можно скорее сформировать военную мониторинговую комиссию "пять плюс пять" с участием противоборствующих сторон в Ливии.

Меркель также сообщила, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не подписывал берлинское заявление из 55 пунктов, но выразил приверженность соблюдению режима прекращения огня и согласился назначить своих представителей в комиссию "пять плюс пять". "Хафтар до сих пор согласился на перемирие и на назначение 5 человек для военной комиссии", - сказала она.

"Было важно, чтобы все участники [конференции] выразили приверженность этим 55 пунктам", - сказала она. "Это сложный процесс, который мы будем активно сопровождать", - сказала Меркель. "Сейчас важно провести заседание этой военной комиссии", - подчеркнула Меркель.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, утраченной после интервенции НАТО в 2011 году. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и Хафтар не были участниками конференции, но были приглашены в Берлин для ознакомления с ходом и итогами встречи.

Теги
Меркель, АнгелаТурцияГерманияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипПереговоры о перемирии в Ливии
Реклама на ТАСС
Президент Узбекистана утвердил кабинет министров под руководством Арипова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС