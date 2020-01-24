Меркель: в Ливии происходят нарушения перемирия, но интенсивность боев снизилась

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Германия фиксирует нарушения режима прекращения огня в Ливии, но интенсивность боевых столкновений снизилась со времени проведения берлинской конференции, а также благодаря усилиям России и Турции. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Бесспорно, отдельные нарушения имели место, но в целом интенсивность военных акций со времени конференции и раньше, когда Россия и Турция договорились о перемирии, значительно снизилась", - констатировала она. Меркель призвала как можно скорее сформировать военную мониторинговую комиссию "пять плюс пять" с участием противоборствующих сторон в Ливии.

Меркель также сообщила, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не подписывал берлинское заявление из 55 пунктов, но выразил приверженность соблюдению режима прекращения огня и согласился назначить своих представителей в комиссию "пять плюс пять". "Хафтар до сих пор согласился на перемирие и на назначение 5 человек для военной комиссии", - сказала она.

"Было важно, чтобы все участники [конференции] выразили приверженность этим 55 пунктам", - сказала она. "Это сложный процесс, который мы будем активно сопровождать", - сказала Меркель. "Сейчас важно провести заседание этой военной комиссии", - подчеркнула Меркель.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, утраченной после интервенции НАТО в 2011 году. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и Хафтар не были участниками конференции, но были приглашены в Берлин для ознакомления с ходом и итогами встречи.