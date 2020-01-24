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Обвинения в адрес дипломатов РФ в Болгарии
Обновлено 

Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Они обвиняются в шпионаже
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© REUTERS/Mike Segar

СОФИЯ, 24 января. /ТАСС/. Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которого прокуратура ранее завела дело о шпионаже. Информацию об этом ТАСС в пятницу подтвердили в посольстве РФ в Болгарии.

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"Посол России в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства персоной нон грата и объявлении сотрудника торгового представительства неприемлемым [лицом] в соответствии с Венской конвенцией. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий", - сообщили в посольстве.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что считают решение болгарских властей распространить информацию о дипломатах в публичном пространстве до официального уведомления посольства "не соответствующим традиционно конструктивным отношениям между государствами".

Срок, в который российские дипломаты должны покинуть Болгарию, не уточняется.

Ранее 24 января прокуратура Болгарии объявила на своем сайте о начатых досудебных расследованиях в отношении двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Прокуратура заявляет, что сферой их незаконной деятельности были выборы и энергетическая сфера. В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях уголовное производство против двух российских граждан остановлено, при этом прокуратура утверждает, что есть основания для их привлечения в качестве обвиняемых.

В новость были внесены изменения (18:06 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
БолгарияРоссияОбвинения в адрес дипломатов РФ в Болгарии
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