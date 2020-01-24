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Кризис на Украине

На Украине заявили, что фабрикацию дел об убийствах на "майдане" финансировал Сорос

Депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" направили в ГБР Украины обращение с требованием открыть дело о фальсификации при расследовании событий на "майдане" в 2014 году

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде направили в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обращение с требованием открыть дело о фальсификации при расследовании событий на киевском "майдане" в 2014 году. Соответствующий документ в пятницу обнародовал на своей странице в Facebook депутат парламента от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Депутаты фракции ОПЗЖ требуют расследования фактов фабрикации дела об убийствах на "майдане" и финансирования Соросом работы прокуроров, следователей и адвокатов по этому делу", - написал Кузьмин.

При этом парламентарий обнародовал текст обращения в ГБР, в котором, кроме прочего, утверждается, что адвокат погибших активистов "майдана" Евгения Закревская увеличила число жертв трагедии "за счет лиц, не связанных с этими акциями и не имеющих отношения к событиям на "майдане", а потом сфальсифицировала дело об их якобы убийствах на "майдане". В обращении ОПЗЖ сказано, что о фактах фальсификации следователям и прокурорам, ведущим дело, было известно, но, несмотря на это, "в суд направляли обвинительные акты относительно заведомо невиновных лиц, которым инкриминировались соответствующие "убийства".

В документе отмечается, что бывший первый замруководителя администрации президента Украины времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов имеет сведения о том, что "фонд "Возрождение", который финансируется за счет средств американского бизнесмена Джороджа Сороса, последние годы незаконно доплачивал следователям и прокурорам, расследовавшим дела "майдана".

Депутаты ОПЗЖ в заявлении отмечают, что адвокат Закревская "предпринимает действия, направленные на препятствование доступа к делам "майдана" новых прокуроров и следователей" путем вмешательства в административные процедуры назначения сотрудников ГБР и прокуратуры. Кроме этого, в документе приведены данные о том, что услуги адвоката также оплачивались за счет фонда "Возрождение". Оппозиция требует от ГБР возбудить дело в отношении Закревской, а также следователей и прокуроров, занимающихся делом об убийстве людей в 2014 году в центре украинской столицы.

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из оружия, в том числе и снайперского, по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18 - 20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников спецподразделения "Беркут".

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