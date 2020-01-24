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Кризис в Сирии
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Меркель высказалась за встречу с Россией, Турцией и Францией по Сирии

Канцлер Германии отметила, что такая встреча может состояться в первом квартале

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает возможным проведение четырехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров России, ФРГ, Турции и Франции в первом квартале года. Об этом она заявила в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы также пообещали продолжить такую встречу, которую проводили с президентами России и Франции. Это, по всей вероятности, произойдет в первом квартале этого года", - сказала Меркель.

Между тем Эрдоган не исключил, что "может возникнуть ситуация", при которой встреча по Сирии может быть проведена в марте.

Впервые четырехсторонний саммит с участием лидеров России, Германии, Франции и Турции прошел в октябре 2018 в Стамбуле. Путин, Меркель, Макрон и Эрдоган тогда обсудили пути активизации сирийского урегулирования. Участники саммита подтвердили, что выступают за политико-дипломатическое решение проблемы.

Теги
Меркель, АнгелаСирияТурцияГерманияРоссияФранцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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