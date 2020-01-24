В YouTube появилась новая "прослушка" совещания премьера Украины

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Очередной аудиофайл "прослушки" совещания, на котором слышны голоса, приписываемые премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и членам правительства, опубликован в YouTube анонимным пользователем. Восьмиминутный ролик под названием "Стенограмма служебного совещания, которая проходила в кабинете премьер-министра в сентябре 2019 года" датирован 17 января.

На записях участники встречи, среди которых якобы глава Минэкономики Тимофей Милованов, Минэнерго Алексей Оржель, председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и другие, обсуждают вопрос тарифов на газ в предстоящий отопительный сезон с учетом возможного его подорожания, а также газовую тематику в контексте дальнейшего сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.

Новые "пленки" опубликованы на фоне громкого скандала, к которому привело обнародование 15 января в YouTube записей других премьерских совещаний. Три аудиоролика под названием "Как обмануть президента" касаются неформального совещания у Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. Премьер, как следует из записи, просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признает, что сам профан в экономике и что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

Уже 17 января Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и направил его главе государства на рассмотрение. Депутаты Рады поставили Гончаруку в упрек такой поступок, поскольку по закону заявление об отставке должен рассматривать именно парламент. Между тем, Зеленский отказался удовлетворить заявление и поручил правительству решить ряд задач, а также подготовить отчет о работе до 4 февраля.

Зеленский также потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра. Премьер Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января подчеркнул, что ни он, ни его кабмин уже "никуда уходить не будут". По его словам, вокруг правительства Украины "много провокаций, манипуляций, "сливов" и грязной игры", и эту игру ведут группы влияния, которым "очень некомфортно работать в стране с честным правительством".