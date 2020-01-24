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В Палестине заявили, что не обсуждали "сделку века" с властями США

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти коротко обсуждали план урегулирования с палестинцами и планируют сделать это вновь

ТАСС, 24 января. Палестинские власти не проводили переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа по вопросу так называемой "сделки века" - американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в пятницу официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна.

Ранее Трамп, слова которого привел пресс-пул Белого дома, выступил с заявлением, что власти США коротко обсуждали план урегулирования с палестинцами и планируют сделать это вновь. "Я уверен, что они, возможно, сначала негативно отреагируют [на план], но на самом деле он очень позитивен для них", - добавил американский лидер.

"Палестинское руководство сегодня (24 января - прим. ТАСС) подтверждает, что ни кратких, ни обстоятельных разговоров с администрацией США [по так называемой сделке века] не проводилось", - приводит слова Абу Рудейна агентство WAFA.

Представитель палестинских властей также отметил, что позиция его государства относительно политики Соединенных Штатов, проводимой ими в регионе, осталась прежней. "Руководство Палестины выступает с четкой и неизменной позицией и отвергает решения Трампа по Иерусалиму и другим вопросам, а также любые [решения], которые касаются так называемой сделки века", - указал он.

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.

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