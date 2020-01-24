ЕС назначил Жуана Вале де Алмейду главой делегации сообщества в Лондоне

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Шеф дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назначил португальского дипломата Жуана Вале де Алмейду главой делегации сообщества в Великобритании, которая начнет свою работу с 1 февраля - сразу после выхода королевства из состава ЕС. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил сегодня о назначении господина Жуана Вале де Алмейды первым главой будущей делегации ЕС в Соединенном Королевстве и Северной Ирландии", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что об этом решении "должным образом уведомлено Соединенное Королевство". "Господин Вале де Алмейда приступит к исполнению своих новых обязанностей 1 февраля 2020 года. С этой даты Соединенное Королевство будет третьей страной (страной, не входящей в ЕС), и, как следствие, представительство союза будет обеспечиваться делегацией ЕС", - поясняется в нем.

Жуан Вале де Алмейда - высокопоставленный дипломат Евросоюза, который служил послом ЕС в ООН с 2015 по 2019 годы, а до этого работал послом ЕС в США с 2010-2014 годы, говорится в заявлении.

Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, что открывает возможность для его ратификации в Европарламенте. 23 января комитет Европарламента по конституционным делам поддержал на экстренном заседании соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Голосование по нему в самом Европарламенте состоится 29 января, после чего документ будет сразу формально утвержден Советом ЕС.