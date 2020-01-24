Шпионский скандал: Болгария высылает российских дипломатов

Бывший министр внутренних дел страны Румен Петков поставил под сомнение обвинения, выдвинутые прокуратурой. Экс-чиновник считает, что они сформулированы "нелепо". "Выдвинутые в адрес российских дипломатов обвинения нелепы и парадоксальны. Интересоваться законодательством о порядке выборов в государстве — абсолютно нормальная практика для дипломата, его работа. Вопросы о проведении выборов в стране естественны, если кто-то боится на них отвечать, значит, он боится того, что другое государство узнает о безобразиях, которые происходят на выборах в Болгарии, но это уже другой вопрос", — заявляет Петков. Он призвал нового главного прокурора Болгарии Ивана Гешева быть более внимательным в работе, "чтобы не выглядеть смешным".