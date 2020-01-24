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Шпионский скандал: Болгария высылает российских дипломатов

© REUTERS/Mike Segar
Двух сотрудников дипведомства объявили персонами нон грата

Прокуратура Болгарии  24 января приступила к досудебному расследованию в отношении двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Нашим соотечественникам могут предъявить обвинение в "сборе информации, представляющей государственную тайну".

Какие подробности известны об обвинениях?

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По утверждению прокуратуры Болгарии, один из россиян, заподозренных в шпионаже, "занимался поиском информации о механизмах избирательного процесса в стране". Второй якобы "собирал разведывательную информацию, в том числе представляющую государственную и служебную тайну, связанную со сферой энергетики и энергетической безопасности страны". Один из двух обвиняемых, как утверждается, смог установить контакты с гражданами Болгарии, имеющими доступ к секретной информации. В отношении обоих начата процедура досудебного разбирательства.

 

Как реагирует Россия?

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Посол нашей страны в Болгарии Анатолий Макаров сообщил ТАСС, что российская сторона не получала никакой информации о выдвинутых обвинениях. В МИД Болгарии сообщают о намерении вызвать российского посла, чтобы официально объявить ему о высылке дипломатов.

Как реагируют в самой Болгарии?

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Бывший министр внутренних дел страны Румен Петков поставил под сомнение обвинения, выдвинутые прокуратурой. Экс-чиновник считает, что они сформулированы "нелепо". "Выдвинутые в адрес российских дипломатов обвинения нелепы и парадоксальны. Интересоваться законодательством о порядке выборов в государстве — абсолютно нормальная практика для дипломата, его работа. Вопросы о проведении выборов в стране естественны, если кто-то боится на них отвечать, значит, он боится того, что другое государство узнает о безобразиях, которые происходят на выборах в Болгарии, но это уже другой вопрос", — заявляет Петков. Он призвал нового главного прокурора Болгарии Ивана Гешева быть более внимательным в работе, "чтобы не выглядеть смешным".

Находила ли Болгария у себя и ранее "российских шпионов"?

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Да. В сентябре 2019 года обвинения в шпионаже предъявили лидеру  движения "Русофилы" Николаю Малинову. Политика и общественного деятеля задержали, а затем выпустили под залог. В октябре обвинения в шпионаже предъявили одному из сотрудников посольства России. Тому пришлось покинуть территорию Болгарии. В декабре Москва приняла ответные меры, выслав одного из болгарских дипломатов, работавших на территории нашей страны.

 

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Болгария
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