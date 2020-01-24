Глава Пентагона заявил об отсутствии гонки вооружений в сфере гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер считает, что конкуренция между мировыми державами в сфере разработки гиперзвукового оружия не может считаться гонкой вооружений. Такое мнение он высказал в пятницу, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

"Гиперзвуковое оружие - это просто еще одна система вооружений. У него есть свои уникальные особенности. Я не вижу гонки вооружений как таковой. Когда я думаю о гонке вооружений, я вспоминаю о холодной войне, <...> я не считаю, что мы наблюдаем что-то подобное", - сказал Эспер.

При этом глава американского оборонного ведомства признал наличие конкуренции в этой области и призвал активизировать усилия США по разработке гиперзвукового оружия. "Мы всегда конкурируем в вопросе систем вооружения, и это [гиперзвуковое оружие] - одна из них. <...> Мы должны удвоить и активизировать наши усилия", - сказал он.

Кроме того, министр подчеркнул, что, согласно оборонному бюджету США на 2020 финансовый год (начался 1 октября прошлого года), "Пентагон практически вдвое - почти на $5 млрд - увеличил долгосрочные инвестиции в разработку только гиперзвукового оружия в течение следующих пяти лет". "Наш бюджет на 2021 [финансовый] год будет еще более мощным", - отметил Эспер.

В последние месяцы в Пентагоне неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Сам Эспер 7 декабря отметил, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего". А его заместитель Эллен Лорд, курирующая закупки и тыловое обеспечение, сообщила 14 января на встрече с журналистами, в которой принимал участие корреспондент ТАСС, что США намерены существенно активизировать разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Между тем президент Владимир Путин 24 декабря подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.