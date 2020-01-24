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Акции протеста во Франции

Полиция задержала пять человек на акции протеста профсоюзов в Париже

Обстоятельства, при которых происходили задержания, а также их причины в префектуре не уточнили

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Парижская полиция задержала пять человек на акции протеста профсоюзов против пенсионной реформы во французской столице. Об этом сообщается на официальной странице префектуры в Twitter.

"По состоянию на 15:45 (17:45 мск - прим. ТАСС) силы правопорядка провели пять задержаний", - гласит сообщение. Обстоятельства, при которых происходили задержания, а также их причины не уточняются.

Профсоюзы, выступающие против правительственной реформы пенсионной системы, вновь вывели сторонников на улицы французских городов 24 января. В Париже организованная колонна манифестантов прошла от площади Республики до площади Конкорд. Пока информации о столкновениях между участниками демонстрации и полицией не поступало. Согласно информации профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), только на парижскую манифестацию вышли от 350 до 400 тыс. человек.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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