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Помпео через неделю отправится с визитом на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан

30 января госсекретарь США проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео с 30 января по 4 февраля посетит с визитом Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

30 января госсекретарь прибудет в Киев, там у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны. 1 февраля Помпео встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.

После этого глава Госдепартамента направится в Казахстан, где проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также примет участие в министерской встрече в формате "C5+1".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаСШАКазахстанУзбекистанНазарбаев, Нурсултан АбишевичМирзиёев, Шавкат МиромоновичПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир АлександровичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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Госдеп сообщил, что Помпео 1 февраля встретится с Лукашенко
С 30 января по 4 февраля госсекретарь США посетит с визитом Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
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