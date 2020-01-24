Пентагон сообщил о 33 пострадавших американских военных при обстреле баз в Ираке

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Тридцать четыре военнослужащих США получили контузии в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на 8 января. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"В общей сложности у 34 военнослужащих была диагностирована контузия. Восемь военнослужащих, которые ранее были доставлены в Германию, вернулись в США, где продолжат получать помощь, - сказал он. - Девять военнослужащих, транспортированных в Германию, до сих пор находятся там для оценки лечения. Один военнослужащий, отправленный в Кувейт, вернулся в Ирак".