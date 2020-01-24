Обвиняемым в шпионаже российским дипломатам дали 48 часов, чтобы покинуть Болгарию

СОФИЯ, 24 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Болгарии дало российским дипломатам, которых в пятницу объявили персонами нон грата, обвинив в шпионаже, 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, поступившем в представительство ТАСС.

"В рамках своей компетенции МИД Болгарии объявил персоной нон грата одного российского дипломата, а неприемлемым [лицом] - члена технического персонала российского посольства в Софии. Посол РФ Анатолий Макаров был приглашен в МИД, чтобы получить ноты. Обоим [сотрудникам посольства] дано 48 часов на то, чтобы покинуть страну", - отмечается в тексте.

Посольство России ранее уже прокомментировало инцидент, отметив, что "никаких доказательств, подтверждающих осуществление дипломатами деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было". "Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий", - сообщили в диппредставительстве.

Там также подчеркнули, что считают решение болгарских властей распространить информацию о дипломатах в публичном пространстве до официального уведомления посольства "не соответствующим традиционно конструктивным отношениям между государствами".

Ранее в пятницу прокуратура Болгарии опубликовала на своем сайте сообщение о начатых досудебных расследованиях в отношении двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Она утверждает, что сферой их незаконной деятельности были выборы и энергетическая сфера. В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях уголовное производство против двух российских граждан остановлено, при этом, по версии прокуратуры, есть основания для их привлечения в качестве обвиняемых.