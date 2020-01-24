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В Раде предложили запретить символы СС, других нацистских органов и героизацию их членов

Согласно законопроекту, предлагается также запретить присваивать географическим объектам названия этих формирований и имена их членов

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Законопроект о запрете нацисткой символики, героизации нацистов и их пособников внесен на рассмотрение Верховной рады Украины. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Рады.

Законопроект, внесенный депутатом Рады от партии "Слуга народа" Максимом Бужанским, предполагает запрет использования символики Национал-социалистической немецкой рабочей партии Германии и ее военизированного формирования СС, политической полиции Гестапо и других организаций нацистской Германии.

"Национал-социалистический тоталитарный режим признается на Украине преступным и осуществляющим политику государственного террора, которая характеризовалась многочисленными нарушениями прав человека в форме индивидуальных и массовых убийств, казней, смертей, пыток, использования принудительного труда и других форм массового физического террора, <...> осуждается как несовместимый с основополагающими правами и свободами человека и гражданина", - говорится в проекте закона.

Кроме того, согласно законопроекту, предлагается запретить присваивать географическим объектам названия упомянутых формирований и имена их членов. На данный момент около 70 улиц, переулков и площадей в разных населенных пунктах Украины носят имя Романа Шухевича - гауптштурмфюрера (капитана) СС, одного из командиров подразделения "Нахтигаль".

В мае 2015 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации УПА (организация запрещена в РФ), деятельность которой была признана борьбой за независимость страны. Лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливаются памятники, в их честь проводятся памятные акции, факельные шествия, называют улицы.

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Украина
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