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Политический кризис в Боливии

Моралес осудил решение временных властей Боливии приостановить дипотношения с Кубой

Экс-президент страны также осудил "постоянное ухудшение образа Боливии на международной арене в том, что касается свободы самоопределения, суверенитета и дипломатии"

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 января. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес в пятницу раскритиковал решение временных властей страны приостановить дипломатические отношения с Кубой.

"Мы категорически осуждаем приостановку правительством де-факто Жанин Аньес отношений с братской Кубой и постоянное ухудшение образа Боливии на международной арене в том, что касается свободы самоопределения, суверенитета и дипломатии", - написал он в Twitter.

По словам МИД Боливии, решение приостановить диплотношения с островным государством связано "с недавними недопустимыми заявлениями главы МИД [Кубы] Бруно Родригеса Паррильи и постоянным враждебным отношением, регулярными оскорблениями Кубы в отношении конституционного правительства Боливии".

Ранее и.о. президента Боливии Жанин Аньес заявила, что правительство экс-главы государства Эво Моралеса перевело посольству Кубы в Ла-Пасе $147 млн за услуги кубинских врачей, работающих в Боливии. Как утверждает Аньес, непосредственно врачам из этой суммы было передано 20%. Глава МИД Кубы назвал слова Аньес "пошлой ложью самопровозглашенного режима".

Теги
Моралес, ЭвоБоливияКубаПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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