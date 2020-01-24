Иранские эксперты по расшифровке черных ящиков Boeing покинули Украину

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Эксперты иранской комиссии по расследованию катастрофы Boeing, сбитого 8 января вблизи Тегерана, покинули Украину. Об этом сообщил в пятницу украинский телеканал "1+1" .

"Иранская комиссия покинула Украину. Три дня делегация по расследованию авиакатастрофы Boeing "Международных авиалиний Украины" (МАУ) изучала возможности украинской стороны для расшифровки бортовых самописцев", - сообщили в эфире телеканала.

По его данным, к работе также подключились специалисты Канады и Франции, которые исследовали техническое оснащение в лабораториях для дешифровки бортовых самописцев.

В четверг пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщала, что Украина ожидает решения Ирана о передаче "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ, которое, как ожидается, будет принято после доклада экспертной группы из Ирана по результатам визита в Киев. Ранее Украина дважды направляла в Иран запрос с просьбой передать черные ящики сбитого самолета.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.