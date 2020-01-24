{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Иранские эксперты по расшифровке черных ящиков Boeing покинули Украину

По данным телеканала "1+1", к работе также подключились специалисты Канады и Франции, которые исследовали техническое оснащение в лабораториях для дешифровки бортовых самописцев

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Эксперты иранской комиссии по расследованию катастрофы Boeing, сбитого 8 января вблизи Тегерана, покинули Украину. Об этом сообщил в пятницу украинский телеканал "1+1".

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Иранская комиссия покинула Украину. Три дня делегация по расследованию авиакатастрофы Boeing "Международных авиалиний Украины" (МАУ) изучала возможности украинской стороны для расшифровки бортовых самописцев", - сообщили в эфире телеканала.

По его данным, к работе также подключились специалисты Канады и Франции, которые исследовали техническое оснащение в лабораториях для дешифровки бортовых самописцев.

В четверг пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщала, что Украина ожидает решения Ирана о передаче "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ, которое, как ожидается, будет принято после доклада экспертной группы из Ирана по результатам визита в Киев. Ранее Украина дважды направляла в Иран запрос с просьбой передать черные ящики сбитого самолета.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Моралес осудил решение временных властей Боливии приостановить дипотношения с Кубой
Экс-президент страны также осудил "постоянное ухудшение образа Боливии на международной арене в том, что касается свободы самоопределения, суверенитета и дипломатии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС