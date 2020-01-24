Иранское агентство Fars сообщило, что его домен был заблокирован по указу Минфина США

ТЕГЕРАН, 24 января. /ТАСС/. Интернет-домен, принадлежащий иранскому агентству Fars, был в пятницу заблокирован по требованию Министерства финансов США. Об этом средство массовой информации исламской республики сообщило в своем официальном канале в мессенджере Telegram.

Отмечается, что в связи с блокировкой в агентство пришло электронное письмо от сервиса доменных имен. В нем указывается, что причиной ограничения доступа стало распоряжение американского Минфина, согласно которому это СМИ включено в санкционный перечень SDN (черный список Минфина США).

Агентство сообщило, что его основный домен farsnews.com заблокирован. В связи с этим оно переходит на иранский домен farsnews.ir.

Фарс считается одним из ведущих агентств Ирана. Согласно данным ряда западных СМИ, оно является госкорпорацией, близкой к Корпусу стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил).